В ГД предложили не давать недобросовестным УК в обслуживание новые дома Депутат Селезнев: недобросовестные УК не должны брать под управление новые дома

Москва5 сен Вести.Управляющие компании (УК) не должны брать под управление новые дома, если не справляются с уже обслуживаемыми. Таким мнением поделился депутат ЛДПР Валерий Селезнев в беседе с агентством ТАСС.

Главный принцип предлагается сделать максимально простым: количество домов у управляющей компании должно соответствовать ее возможностям. Если ресурсов не хватает, УК временно запретят брать новые дома приводятся слова чиновника

Отмечается, что при этом у компании будет время, чтобы увеличить штат, усилить аварийную службу, приобрести технику или привлечь необходимых подрядчиков. Если и в этом случае не будет изменений — предлагается сокращать число домов в ее управлении.

Как заметил Селезнев, УК должна отвечать должна отвечать за каждый дом, с которого получает деньги, а жильцы должны жить в благополучии.