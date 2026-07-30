Эксперт по ЖКХ объяснил, как грамотно отказаться от абонентской платы за домофон Эксперт Бондарь: каждый житель имеет право отказаться от домофона

Москва30 июл Вести.Жилец многоквартирного дома может отказаться от абонентской платы за домофон, если не испытывает надобности в этой услуге. Об этом рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с RT.

Он отметил, что для этого нужно расторгнуть договор с обслуживающей организацией.

Вы можете официально отказаться от трубки в квартире и перестать платить ежемесячную абонентскую плату за эту услугу. Однако никто не имеет права лишить вас доступа в собственную квартиру. Даже если вы не платите за домофон, обслуживающая организация обязана выдать вам ключи от входной двери или предоставить код доступа. Требовать с вас деньги за право зайти в свой подъезд - незаконно подчеркнул он

Ранее МВД предупредило о мошеннической схеме с заменой домофона.