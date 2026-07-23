Живущим на первом этаже россиянам рассказали, нужно ли платить за лифт Эксперт по ЖКХ Бондарь: платить за лифт должны все жильцы дома

Москва23 июл Вести.Оплата услуг лифта касается в том числе и людей, проживающих на первом и втором этажах, рассказал в беседе с RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Некоторые полагают, раз они живут на первом или втором этаже и не пользуются лифтом, то и платить за него не обязаны. А если все соседи соберутся и проголосуют за отмену этой строки, то управляющая компания обязана будет пойти навстречу. На практике ситуация выглядит иначе сообщил эксперт

По словам Бондаря, согласно нормам Жилищного кодекса России, лифт относится к общему имуществу многоквартирного дома наравне с подвалом и лестничными клетками.

Он обеспечивает доступ не только к квартирам, но и к техническим этажам, чердаку, а также к инженерным коммуникациям, которые проходят по всей высоте здания пояснил эксперт

Содержание лифта в исправном состоянии – обязанность всех собственников без исключения, добавил Бондарь. Он также уточнил, что даже в том случае, если все собственники проголосуют за то, чтобы освободить жильцов первых этажей от оплаты лифта, такое решение, скорее всего, не будет иметь юридической силы.

Дело в том, что обязанность содержать общее имущество установлена федеральным законом, а собрание жильцов не может отменять или изменять нормы закона заключил эксперт по ЖКХ

Ранее замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб предложил ввести скидки на услуги ЖКХ для неработающих пенсионеров. По его мнению, скидки на ЖКХ позволят сохранить население малых городов и деревень, поскольку многие пенсионеры уезжают в крупные города из-за расходов на содержание жилья.