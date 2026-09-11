Россиянам объяснили, приведет ли запуск 5G к росту цен на связь Эксперт Муртазин допустил дополнительную плату за услуги 5G у операторов

Москва11 сен Вести.Операторы связи могут начать брать дополнительную плату за использование 5G, однако возможное повышение тарифов не будет напрямую связано с внедрением сетей пятого поколения. Об этом заявил IT-эксперт, владелец и главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, которые приводит NEWS.ru, стоимость мобильной связи в России не фиксирована, поэтому абоненты получают услуги по значительно сниженной цене. При этом часть компаний может включить доступ к 5G в существующие тарифы как минимум на первое время.

В зависимости от оператора, кто-то будет брать за это дополнительные деньги, а кто-то будет предоставлять бесплатно, как минимум первое время отметил Муртазин

Эксперт подчеркнул, что сети пятого поколения позволяют пользоваться более высокой скоростью мобильного интернета.

Муртазин также сообщил, что в настоящее время iPhone и Samsung в России не поддерживают 5G. По его словам, наличие нового стандарта само по себе не решает проблемы с доступом к мобильному интернету.

Ранее стало известно о запуске 5G в ряде российских городов. Услуги предоставляют операторы "большой четверки".