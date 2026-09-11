Москва11 сен Вести.Сеть 5G запущена в 16 городах России. Об этом ИС "Вести" сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

Теперь скорость мобильного интернета на пике – более 400 Мбит в секунду, что в разы больше скорости на LTE.

Сегодня по поручению президента операторы "большой четверки" запускают сети пятого поколения в 16 городах Российской Федерации. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге будут доступны сервисы всех четырех операторов. Еще в 13 городах сети создаются одним или двумя операторами сказал глава Минцифры Максут Шадаев

Как отмечал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, к 2032 году в России планируется довести долю отечественных базовых станций 5G до 100%.

В конце августа в Минцифры анонсировали, что сети связи пятого поколения появятся в российских городах с населением более 1 миллиона человек в ближайшее время.