Москва11 сенВести.Все пользователи устройств на базе Android в ближайшее время получат доступ к сетям связи пятого поколения в российских городах, сообщили в Минцифры РФ.
О запуске сети 5G в России стало известно в пятницу, 11 сентября. Как уточнили в Минцифры, операторы "большой четверки" запустили сети пятого поколения в 16 городах. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге доступны сервисы всех четырех операторов. Еще в 13 городах сети создаются одним или двумя операторами.
В самое ближайшее время в городах сервисами смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Androidзаявили в пресс-службе ведомства
При этом доступ пользователей iPhone к 5G зависит от решения американской корпорации Apple.