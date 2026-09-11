Все пользователи Android получат доступ к 5G Минцифры: все пользователи Android получат доступ к 5G

Москва11 сен Вести.Все пользователи устройств на базе Android в ближайшее время получат доступ к сетям связи пятого поколения в российских городах, сообщили в Минцифры РФ.

О запуске сети 5G в России стало известно в пятницу, 11 сентября. Как уточнили в Минцифры, операторы "большой четверки" запустили сети пятого поколения в 16 городах. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге доступны сервисы всех четырех операторов. Еще в 13 городах сети создаются одним или двумя операторами.

В самое ближайшее время в городах сервисами смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android заявили в пресс-службе ведомства

При этом доступ пользователей iPhone к 5G зависит от решения американской корпорации Apple.