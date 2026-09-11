Шадаев: в Москве, Петербурге и Екатеринбурге 5G будет доступен у 4 операторов

5G в Москве, Петербурге и Екатеринбурге станет доступен у четырех операторов Шадаев: в Москве, Петербурге и Екатеринбурге 5G будет доступен у 4 операторов

Москва11 сен Вести.Технологии пятого поколения мобильной связи (5G) в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге будут доступны у четырех операторов мобильной связи. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге будут доступны сервисы всех четырех операторов ["большой четверки"]. Еще в 13 городах сети создаются одним или двумя операторам сообщил Шадаев

Ранее газета "Известия" со ссылкой на Минцифры сообщила, что российская телеком‑отрасль начнет широко применять искусственный интеллект (ИИ), что поможет ускорить мобильный интернет и повысить надежность сетей.