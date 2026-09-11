Москва11 сенВести.Технологии пятого поколения мобильной связи (5G) в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге будут доступны у четырех операторов мобильной связи. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге будут доступны сервисы всех четырех операторов ["большой четверки"]. Еще в 13 городах сети создаются одним или двумя операторамсообщил Шадаев
Ранее газета "Известия" со ссылкой на Минцифры сообщила, что российская телеком‑отрасль начнет широко применять искусственный интеллект (ИИ), что поможет ускорить мобильный интернет и повысить надежность сетей.