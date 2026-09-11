Шадаев: доступ к сети 5G в ближайшее время получат 10 млн человек

Доступ к сети 5G в РФ в ближайшее время станет доступен 10 млн пользователей Шадаев: доступ к сети 5G в ближайшее время получат 10 млн человек

Москва11 сен Вести.Технологии пятого поколения мобильной связи (5G) в крупных городах станут доступны 10 миллионам жителей. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Всего доступ к сервисам 5G в самое ближайшее время получат 10 миллионов человек, живущих в… мегаполисах. Сети 5G дают значительно большую скорость доступа к мобильным сервисам, что особенно важно для продвинутых городских пользователей сообщил Шадаев

Ранее Шадаев сообщил, что в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге 5G будет доступен у четырех операторов связи.