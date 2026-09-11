Григоренко: на первом этапе для 5G будут использовать действующую инфраструктуру

На первом этапе для 5G будут использовать существующую инфраструктуру Григоренко: на первом этапе для 5G будут использовать действующую инфраструктуру

Москва11 сен Вести.На первом этапе работы сетей 5G в России будет использоваться действующая инфраструктура. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

На первом этапе запускаем стандарт 5G на действующей инфраструктуре, на существующих базовых станциях. Это сразу нам дает эффект в виде увеличения скорости передачи данных на 20–25% быстрее. Дальше мы перейдем на новые частоты, они уже предоставлены операторам связи на безвозмездной основе сообщил Григоренко

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил, что технологии пятого поколения мобильной связи (5G) в крупных городах станут доступны 10 миллионам человек.