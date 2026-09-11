Минцифры прорабатывает запуск 5G еще в 50 городах России до конца года

Мобильная связь 5G может появиться еще в 50 городах России до конца года Минцифры прорабатывает запуск 5G еще в 50 городах России до конца года

Москва11 сен Вести.Минцифры России в настоящий момент прорабатывает запуск мобильной связи 5G еще в 50 российских городах до конца текущего года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Там подчеркнули, что внедрение 5G подразумевает последовательное наращивание покрытия.

Прорабатывается запуск технологии еще в 50 городах до конца 2026 года говорится в заявлении

11 сентября стало известно, что в 16 городах России запустили сеть 5G. Технологии пятого поколения мобильной связи в крупных городах станут доступны 10 миллионам жителей.