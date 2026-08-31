Минцифры: сети связи 5G в ближайшее время появятся в городах-миллионниках РФ

Минцифры пообещало, что сети 5G появятся в крупных городах в ближайшее время Минцифры: сети связи 5G в ближайшее время появятся в городах-миллионниках РФ

Москва31 авг Вести.Сети связи пятого поколения появятся в городах России с населением более 1 миллиона человек в ближайшее время, сообщает Минцифры.

Сети связи пятого поколения на условиях технейтральности должны появиться в городах с населением более 1 миллиона человек в самое ближайшее время говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что комиссия по радиочастотам одобрила четырем ведущим операторам сотовой связи использование частот LTE под сети 5G.

Сети пятого поколения дают более высокую скорость передачи данных, большую пропускную способность и меньшую задержку.

Услуги по предоставлению мобильной связи с использованием сетей пятого поколения (5G) должны быть запущены в крупных городах России до конца 2027 года, информировало ранее Минцифры РФ.