Минцифры: сети 5G должны появиться в крупных городах России до конца 2027 года

В Минцифры назвали сроки запуска сети 5G в крупных городах России Минцифры: сети 5G должны появиться в крупных городах России до конца 2027 года

Москва26 авг Вести.Услуги по предоставлению мобильной связи с использованием сетей пятого поколения (5G) должны быть запущены в крупных городах России до конца 2027 года. Об этом сообщает Минцифры РФ в мессенджере MAX.

Операторы связи "Билайн", "Мегафон", МТС и Т2 смогут развернуть сети 5G на существующем оборудовании, а также получат возможность использовать новые частоты в диапазоне 4,63-4,99 ГГц.

С 2027 года в стране также предусмотрен поэтапный переход на российские базовые станции, который должен быть полностью завершен до конца 2031 года, подчеркнули в ведомстве.

В соответствии с предложением Минцифры, услуги 5G должны быть запущены в городах с населением более 1 млн человек не позднее 31 декабря 2027 года. Затем покрытие будет развернуто в диапазоне 4,63-4,99 ГГц в самых популярных локациях городов-миллионников поэтапно до 2031 года говорится в сообщении

Ранее гендиректор "Мегафона" Хачатур Помбухчан заявил, что 5G станет одним из трендов ближайших пяти лет вместе с развитием искусственного интеллекта и импортозамещением.