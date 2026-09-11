Минцифры рассказало, в каких городах РФ и у каких операторов будет работать 5G

Россиянам рассказали, в каких городах и у каких операторов будет работать 5G Минцифры рассказало, в каких городах РФ и у каких операторов будет работать 5G

Москва11 сен Вести.В Минцифры России уточнили, в каких городах и у каких мобильных операторов будет работать 5G.

За последние шесть лет объем мобильного интернет-трафика вырос более чем в три раза, и развертывание 5G особенно важно для крупных городов, где на сети приходится наиболее высокая нагрузка, отметили в ведомстве.

Так, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 5G запустили все операторы "большой четверки" — "Мегафон", "Билайн", МТС и Т2. В Новосибирске и Казани — "Мегафон" и МТС. В Самаре — "Мегафон" и "Билайн".

Кроме того, в Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери 5G запустил "Мегафон", в Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске — Т2, в Уфе — МТС, а в Ярославле — "Билайн".

В пятницу, 11 сентября, Минцифры сообщило о запуске сети 5G в 16 городах России. Скорость мобильного интернета на пике для 5G – более 400 Мбит в секунду, что в разы больше скорости на LTE.