"Историческое событие": операторы связи оценили запуск 5G в стране МТС, "Билайн", "МегаФон" и Т2 назвали преимущества запуска 5G в России

Москва11 сен Вести.Крупнейшие российские операторы связи положительно оценили запуск сетей пятого поколения (5G) в России. Отзывы руководителей компаний приводит Минцифры России.

Гендиректор МТС Инесса Галактионова отметила, что 5G открывает возможности для новых цифровых сервисов и промышленных решений, а глава "Мегафона" Хачатур Помбухчан назвал стандарт сочетанием высокоскоростного интернета для крупных городов и основы для цифровой трансформации промышленности.

Мы стали участниками исторического события, открывшего новую страницу в технологическом развитии не только телекома, но и многих сторон нашей жизни подчеркнула Галактионова

Гендиректор "Билайна" Сергей Анохин также назвал запуск долгожданным для рынка и клиентов событием и отметил, что компания заранее готовила сеть и устройства абонентов к его поэтапному внедрению. Глава Т2 Антон Годовиков, в свою очередь, подчеркнул масштаб работы операторов и регулятора.

Ранее стало известно, что доступ к сети 5G будет открыт для десяти миллионов пользователей. По словам министра цифрового развития, это произойдет в ближайшее время.