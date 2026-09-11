Москва11 сенВести.К 2032 году Россия планирует полностью перейти на отечественные базовые станции для сетей 5G. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
Планируем постепенно наращивать долю отечественных базовых станций стандарта 5G до 100% к 2032 годузаявил Григоренко
Ранее Григоренко сообщил, что на первом этапе работы сетей 5G в России будет использоваться действующая инфраструктура.