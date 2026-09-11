Григоренко: к 2032 году доля отечественных базовых станций 5G достигнет 100%

Григоренко сообщил, когда все базовые станции 5G будут отечественными Григоренко: к 2032 году доля отечественных базовых станций 5G достигнет 100%

Москва11 сен Вести.К 2032 году Россия планирует полностью перейти на отечественные базовые станции для сетей 5G. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Планируем постепенно наращивать долю отечественных базовых станций стандарта 5G до 100% к 2032 году заявил Григоренко

Ранее Григоренко сообщил, что на первом этапе работы сетей 5G в России будет использоваться действующая инфраструктура.