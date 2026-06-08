Москва8 июнВести.Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин сообщил, что в будущем в России будет только беспилотное такси.
В интервью ТАСС он подчеркнул, что в России есть несколько зон, в которых тестируется подобный транспорт.
Честно говорю: ощущения спорные, потому что все равно доверия к такому транспорту пока нет. Но с учетом того, как развивается технология, я считаю, что в будущем все такси будут беспилотнымицитирует агентство сенатора
Он также напомнил, что в России развиваются беспилотные грузоперевозки.
Ранее Шейкин заявил, что в России к 2032 году может появиться технологическая основа для запуска сетей мобильной связи шестого поколения (6G). Он отметил, что при запуске 6G важно учитывать опыт внедрения 5G.