Сенатор Шейкин заявил, что в будущем все такси в России станут беспилотными Шейкин: такси в РФ полностью будет беспилотным

Москва8 июн Вести.Заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин сообщил, что в будущем в России будет только беспилотное такси.

В интервью ТАСС он подчеркнул, что в России есть несколько зон, в которых тестируется подобный транспорт.

Честно говорю: ощущения спорные, потому что все равно доверия к такому транспорту пока нет. Но с учетом того, как развивается технология, я считаю, что в будущем все такси будут беспилотными цитирует агентство сенатора

Он также напомнил, что в России развиваются беспилотные грузоперевозки.

Ранее Шейкин заявил, что в России к 2032 году может появиться технологическая основа для запуска сетей мобильной связи шестого поколения (6G). Он отметил, что при запуске 6G важно учитывать опыт внедрения 5G.