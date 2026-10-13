Депутат Куринный: налоговый вычет за лечение может достичь 19,5 тыс. руб. в год

Депутат рассказал, как получить налоговый вычет за лечение через сайт ФНС Депутат Куринный: налоговый вычет за лечение может достичь 19,5 тыс. руб. в год

Москва13 окт Вести.Россияне вправе возместить часть расходов на медицинские услуги с помощью налогового вычета, напомнил в беседе с РИА Новости депутат Государственной думы Алексей Куринный (фракция КПРФ).

По обычному лечению вернуть можно до 19,5 тысяч рублей за год. По дорогостоящему - сложные операции, ЭКО, имплантация или гемодиализ - 13% от всей потраченной на него суммы, но не более уплаченного за год НДФЛ рассказал политик

Как уточнил Куринный, претендовать на социальный вычет за медицинские услуги, в том числе за анализы и стоматологию, может налоговый резидент РФ, который платит подоходный налог. Вернуть деньги разрешается как за себя, так и за ближайших родственников - родителей, детей, супруга, - для этого нужно приложить документы, подтверждающие родство. Обращаться за вычетом можно каждый год либо сразу за три предыдущих года.

Существует несколько способов оформления. Классический вариант - по завершении года подать в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ. Кроме того, компенсацию можно получить через работодателя: тогда компания на время перестает удерживать НДФЛ из зарплаты сотрудника.

Самым удобным механизмом Куринный считает заявление через личный кабинет на официальном сайте ФНС. По словам депутата, многие клиники самостоятельно передают сведения в ведомство, и они появляются в профиле налогоплательщика. Пользователю остается проверить данные и указать реквизиты банковского счета, а средства зачисляются в течение одного-двух месяцев.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября россияне могут также получить налоговый вычет по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, которые были заключены с начала 2025 года.