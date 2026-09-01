С 1 сентября россияне могут получить новый налоговый вычет Россияне могут вернуть часть НДФЛ за страхование жизни

Москва1 сен Вести.С 1 сентября вступил в силу закон, согласно которому россияне могут получить налоговый вычет по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, которые были заключены с начала 2025 года. Размер вычета зависит от суммы уплаченных страховых взносов.

Общий лимит вычета составляет не более 400 тысяч рублей в год. Для родителей, застраховавших детей, лимит повышен до 500 тысяч рублей. Повышенный налоговый вычет можно получить до достижения ребенком 18 или 24 лет (если он обучается по очной форме).

Размер вычета для каждого налогоплательщика устанавливается в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов и ставки НДФЛ, по которой облагаются его доходы.

Для получения вычета необходимо, чтобы договор со страховой компанией был заключен с 1 января 2025 года на срок не менее десяти лет с даты заключения до даты первой выплаты. Договор должен быть оформлен на себя или близких родственников.

Ранее сообщалось, что у россиян есть возможность получить налоговый вычет по расходам на благотворительность. Его размер составляет 13% от потраченной суммы. Максимальная сумма, с которой можно получить вычет, не должна превышать 25% от годового дохода.