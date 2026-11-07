Москва7 ноя Вести.Трудоустроенные граждане России, которые оплачивают спортивные занятия своих родителей-пенсионеров, могут вернуть часть уплаченного НДФЛ. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с RT.

Он пояснил, что для этого нужно включить понесенные расходы в социальный налоговый вычет. Такая возможность появилась с 1 января 2026 года и распространяется на платежи, проведенные после этой даты.

Чаплин также уточнил, что может потребоваться подтверждение статуса родителя. То есть необходимо будет предоставить документ, подтверждающий, что родственник получает пенсию.

Ранее Россиянам напомнили, что НДФЛ, как и ряд других налогов, начисленных по итогам 2025 года необходимо оплатить до 1 декабря 2026-го.