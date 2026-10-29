Что государство возвращает родителям: вычеты на детей, о которых знают не все Эксперт Дайнеко перечислила вычеты на детей: от 1400 до 13 400 руб. в месяц

Москва29 окт Вести.С 1 января 2026 года семьи с двумя и более детьми могут получить выплату в размере 7% от уплаченного за прошлый год НДФЛ, а кроме того, родителям доступен целый ряд налоговых вычетов, о которых многие не знают. Об этом рассказала KP.RU эксперт Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.

Это не налоговый вычет, а социальное пособие, которое выплачивает Социальный фонд России. При этом оно не лишает права на другие налоговые вычеты пояснила она

Самый массовый — стандартный вычет: часть зарплаты не облагается налогом 13%, поэтому на руки родитель получает больше. На первого ребенка он составляет 1400 руб. в месяц, на второго — 2800 руб., на третьего и последующих — 6000 руб. Если ребенок инвалид (до 18 лет, а при очном обучении в вузе — до 24 лет), добавляется еще 12 тыс. руб. В семье с одним ребенком-инвалидом вычет составит 13 400 руб., и при ставке 13% родитель будет получать на 1742 руб. больше каждый месяц.

Вычет предоставляют ежемесячно, пока доход с начала года не превысит 450 тыс. руб. В расчет идут только зарплата, премии и вознаграждения по договорам ГПХ, вклады и дивиденды в лимит не входят. Право на него есть у обоих родителей, в том числе в разводе, у отчима и мачехи в официальном браке с родителем, у усыновителей, опекунов и приемных родителей. Единственный родитель получает вычет в двойном размере.

По словам Дайнеко, вычет оформляют автоматически через работодателя, а если там его не предоставляли, можно обратиться самостоятельно после окончания года: заполнить декларацию 3-НДФЛ и подать ее через личный кабинет на сайте ФНС, портал Госуслуги или лично в МФЦ. За 2023-2025 годы это можно сделать в 2026-м.

Вернуть налог можно и за платное очное обучение ребенка при наличии у организации лицензии. Лимит расходов — 110 тыс. руб. в год на каждого ребенка суммарно на обоих родителей, вернуть получится до 14 300 руб. в год. Этот лимит дается дополнительно и не входит в общий лимит социальных вычетов в 150 тыс. руб. Компенсировать можно вуз, колледж или школу, детский сад, занятия музыкой, рисованием и иностранными языками, подготовительные курсы.

Медицинские услуги для ребенка — приемы врача, анализы, лечение, лекарства — входят в общий лимит 150 тыс. руб. в год, максимальный возврат при ставке 13% составляет 19 500 руб. При дорогостоящем лечении лимита нет: вычет дают по фактическим расходам. Туда же относятся расходы на спорт — плавание, фитнес и другие занятия, если организация включена в перечень Минспорта России.

Поскольку лимит социального вычета в 150 тыс. руб. на лечение и физкультурно-оздоровительные услуги применяется отдельно от вычетов на обучение ребенка (110 тыс. руб.), родитель может получить возврат и за обучение, и за физкультурно-оздоровительные занятия детей уточнила эксперт

Обратиться за вычетом можно за три предыдущих года: в 2026 году — за расходы 2023, 2024 и 2025 годов. В 2023-м лимиты были ниже — 50 тыс. руб. на обучение ребенка и 120 тыс. руб. на лечение и фитнес, повышенные применяются к расходам 2024 года и позднее.

С 1 сентября 2026 года максимальная сумма вычета на долгосрочные сбережения вырастет с 400 тыс. до 500 тыс. руб., но повышенный лимит получат только родители, оформляющие сбережения в пользу детей, в том числе усыновленных. Общий лимит при этом не может превышать 500 тыс. руб. за год.

Семьи с детьми могут не платить НДФЛ с дохода от продажи жилья раньше минимального срока владения в 3 или 5 лет при пяти условиях: в семье не менее двух детей до 18 лет (до 24 при очном обучении или независимо от возраста, если ребенок недееспособен), новое жилье покупается не позже 30 апреля следующего за годом продажи года, кадастровая стоимость проданного не больше 50 млн руб., новое жилье больше или дороже прежнего, другого жилья у семьи нет (допускается не более 50% площади приобретаемого). С 2026 года льгота распространяется и на случаи, когда второй ребенок родился позже года продажи, но до 30 апреля следующего года. Если условия не выполняются, доход можно уменьшить на подтвержденные расходы по покупке или применить фиксированный вычет 1 млн руб.

Многодетным семьям автоматически снижают налог на жилье и землю: база уменьшается на кадастровую стоимость 5 кв. м площади квартиры и 7 кв. м площади дома на каждого несовершеннолетнего ребенка, а по земельному налогу — на стоимость 600 кв. м участка. Заявление писать не нужно, льготы действуют до достижения старшим ребенком 23 лет при условии его очного обучения.

Выплату в 7% от НДФЛ за прошлый год с 1 января 2026 года могут получить семьи с двумя и более детьми, если средний доход на каждого члена семьи не выше 1,5 прожиточных минимумов в регионе.