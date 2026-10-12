Выплаты будущим матерям до 1 млн рублей могут освободить от налогов и взносов

Матпомощь будущим матерям до 1 млн рублей могут освободить от налогов Выплаты будущим матерям до 1 млн рублей могут освободить от налогов и взносов

Москва12 окт Вести.Материальную помощь до 1 млн рублей, которую работодатели выплачивают сотрудницам перед рождением ребенка, предложили освободить от налога на доход физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов. Соответствующие поправки были внесены на рассмотрение в Госдуму правительством РФ.

На данный момент льгота действует только в течение первого года после рождения ребенка. Без нее с облагаемой части помощи удерживают НДФЛ – от 13 до 22% в зависимости от годового дохода. Страховые взносы работодатель перечисляет сверх выплаты за свой счет: общий тариф составляет 30%. Авторы инициативы предложили распространить действие льготы на выплаты, которые работодатели начисляют своим сотрудницам в период декретного отпуска, начинающегося за 70 дней до родов.

Председатель совета директоров АО ХК "Сибирский деловой союз" Анастасия Горелкина в разговоре с "Известиями" отметила, что для сотрудницы реализация поправок в законодательство – это возможность получить всю сумму без удержания налога, а для работодателя – избежать дополнительных расходов. Экономия, по расчетам экспертов, составит 28,8 тыс. рублей при выплате помощи в размере 100 тыс., 148,8 тыс. – в 500 тыс. и 298,8 тыс. – в 1 млн.

В случае принятия закона новые правила выплат будущим матерям начнут действовать с 1 января 2027 года.