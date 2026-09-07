Эксперт: при рождении ребенка можно получить деньги от работодателя

Как получить деньги от работодателя при рождении ребенка Эксперт: при рождении ребенка можно получить деньги от работодателя

Москва7 сен Вести.При рождении даже первого ребенка можно получить единовременную выплату от работодателя. Это дополнительная корпоративная мера поддержки помимо государственных пособий, напомнила в беседе с RT HR-директор Level Group Валентина Романова.

В отличие от федеральной выплаты такая поддержка не обязательна для всех работодателей: размер, условия назначения и список получателей устанавливаются во внутренних документах компании, например, в положении о соцпакете или трудовом договоре подчеркнула Романова

Сумма помощи при рождении ребенка может быть разной — от нескольких тысяч рублей до более значительной компенсации.

Получателем корпоративной выплаты обычно может быть мать или отец ребенка, а также усыновитель либо опекун, если это предусмотрено правилами компании. Как правило, сотруднику необходимо обратиться в HR-службу, написать заявление и приложить свидетельство о рождении ребёнка или другой подтверждающий документ пояснила эксперт

Корпоративная выплата не заменяет государственное пособие при рождении ребенка. Федеральную выплату получает один из родителей либо опекун. С 1 февраля 2026 года ее размер составляет 28 450,45 рубля.