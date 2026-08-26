Слуцкий: чем больше детей воспитывает семья, тем ниже должен быть НДФЛ

В ЛДПР предложили снижать НДФЛ в зависимости от количества детей в семье Слуцкий: чем больше детей воспитывает семья, тем ниже должен быть НДФЛ

Москва26 авг Вести.В ЛДПР предложили снижать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих родителей в зависимости от количества детей в семье. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий на полях Всероссийского женского форума ЛДПР.

Он подчеркнул, что в России сейчас возрастает ответственность, которая лежит на плечах женщин. В связи с этим в партии считают, что поддержка должна оказываться и за рамками отдельных льгот.

Это вопрос качества всей государственной политики. Поддержка работающей женщины должна быть видна в ее семейном бюджете. Чем больше детей воспитывает семья, тем меньше должен быть НДФЛ. Работающие родители должны оставлять больше заработанных денег у себя считает Слуцкий

Ранее в Госдуме также предложили ввести льготы для женщин-бизнесменов с детьми в возрасте до семи лет. Речь шла о сокращении налоговой нагрузки.