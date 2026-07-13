Москва13 июл Вести.В Госдуме предложили ввести для официально зарегистрированных пар право на совместное налогообложение доходов физических лиц. Соответствующий законопроект был направлен на отзыв в правительство, сообщает «МК».

Уточняется, что суть идеи в том, чтобы складывать доходы обоих супругов, делить их пополам и только потом считать налог. Авторы инициативы уверены, что таким способом можно реально сэкономить деньги некоторым парам.

Автор инициативы, депутат Госдумы Дмитрий Гусев, убежден, что налоговая система должна адекватно учитывать семейную реальность: ведение общего бюджета закономерно требует и совместного налогового расчета.

В публикации говорится, что действующая система оценивает доход каждого супруга отдельно, хотя фактически семья может жить на общий бюджет. Например, муж получает 8 млн рублей в год, а жена находится в отпуске по уходу за ребенком. Сейчас семья заплатит около 1,242 млн рублей НДФЛ. Если же общий доход разделить между супругами поровну — по 4 млн рублей на каждого, — совокупный налог составит примерно 1,104 млн рублей. Экономия семьи достигнет 138 тыс. рублей в год, или около 11,5 тыс. рублей в месяц.

При этом, как указал аналитик Freedom Global Владимир Чернов, если супруги зарабатывают примерно одинаково и находятся в одной налоговой ступени, экономии практически не будет при введении предлагаемой меры.

Ранее эксперт рассказал, чем советская пенсионная система отличалась от современной.