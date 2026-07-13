Москва13 июл Вести.Покупательная способность пенсий советского периода была выше, чем нынешних пенсионных выплат, заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с МК.RU.

В публикации уточняется, что 14 июля исполняется ровно 70 лет, как в СССР приняли закон, согласно которому все граждане страны получили право на пенсионное обеспечение.

Квартплата была 2-3 рубля. Буханка белого хлеба стоила 15-20 копеек, литр молока 28-30 копеек, десяток яиц 90, килограмм картошки 15 копеек. В городах она продавались в трехкилограммовых пакетах по 45 копеек. Колбаса докторская стоила 2,2 рубля, обед в столовой 40-60 копеек. Транспорт (автобус или метро) обходился в 5 копеек, трамвай 3 копейки, поход в кино на вечерний сеанс - 80 копеек. На обычный сеанс еще дешевле. На жизнь и на услуги у человека уходило примерно 35-40 рублей в месяц сказал экономист

По словам эксперта, в СССР пенсии выплачивались из госбюджета, сегодня из Социального фонда, в который отчисления делает работодатель при поддержке федерального бюджета.

Также, по данным Сафонова, в советское время стаж для получения пенсии по старости составлял 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, сегодня 15 лет для всех.

Ранее член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в ближайшие 15-20 лет в России не планируется повышение пенсионного возраста.