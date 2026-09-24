В Госдуме рассказали, какие налоговые вычеты можно получить в декрете в 2026 г. Депутат Чаплин: женщины в декрете могут получить налоговый вычет на ребенка

Москва24 сен Вести.Женщины, находящиеся в декрете, имеют право получить стандартный налоговый вычет на детей, рассказал в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Кроме того, государство также может возместить средства, которые были потрачены на приобретение жилья.

С 2025 года размер стандартного вычета составляет 1,4 тыс. рублей на первого ребенка, 2,8 тыс. рублей – на второго и 6 тыс. рублей – на третьего и каждого последующего. Для детей-инвалидов предусмотрен вычет в размере 12 тыс. рублей для родителей и 6 тыс. рублей для опекунов. Льгота предоставляется до месяца, в котором совокупный доход с начала года превысит 450 тыс. рублей.

При этом один из самых востребованных вычетов – имущественный, за покупку жилья. При приобретении квартиры, дома или комнаты можно вернуть до 260 тыс. рублей, а если жилье куплено в ипотеку – дополнительно до 390 тыс. рублей с уплаченных процентов отметил депутат

Чаплин также напомнил об изменениях в системе НДФЛ. С 2025 года в РФ действует прогрессивная шкала с налоговыми ставками 13%, 15%, 18%, 20% и 22%, которые зависят от годового дохода. По словам депутата, при доходе более 2,4 млн рублей размер возвращаемого налога может быть выше. В качестве примера он привел ставку 22%: при ней сумма вычета может достигать 440 тыс. рублей.

Третий блок – социальные вычеты. В них входят расходы на лечение и обучение. Общий лимит для ряда социальных расходов составляет 150 тыс. рублей в год, то есть при ставке 13% вернуть можно до 19,5 тыс. рублей. При этом важно помнить: льготу также можно получить за обучение детей и супруга – но во втором случае только при очной форме обучения подчеркнул Чаплин

Для расходов на образование каждого ребенка установлен отдельный лимит – 110 тыс. рублей в год. При этом при оплате обучения средствами материнского капитала налоговый вычет не предоставляется. Как отметил депутат, это правило закреплено в Налоговом кодексе и действует с момента появления программы материнского капитала.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в силу вступил закон, по которому россияне могут получить налоговый вычет по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, которые были заключены с начала 2025 года.