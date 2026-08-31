В Госдуме объяснили, как родителям вернуть до 14,3 тыс. рублей за детские секции Свищев: за платные секции детей родители могут вернуть до 14,3 тыс. рублей

Москва31 авг Вести.Работающие родители, опекуны и попечители могут вернуть до 14,3 тыс. рублей в год за платные кружки и секции детей, а также за дополнительные занятия в детском саду. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

Работающие родители, опекуны и попечители, уплачивающие НДФЛ, могут получить налоговый вычет за платные кружки и секции, которые посещают их дети, а также за дополнительные занятия в детском саду. При ставке НДФЛ 13% можно вернуть до 14,3 тысячи рублей на каждого ребенка заявил депутат

Свищев отметил, что единственным условием для оформления налогового вычета является наличие у организации, где занимается ребенок, лицензии на образовательную деятельность.

При этом право на вычет остается до совершеннолетия ребенка. Вернуть часть суммы можно за занятия музыкой, рисованием и иностранными языками, а также за посещение курсов подготовки к школе в детском саду и дополнительные занятия в государственных и частных образовательных учреждениях.

Максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет за обучение каждого ребенка, составляет 110 тысяч рублей в год. Это общий лимит на обоих родителей подчеркнул Свищев

Депутат рекомендовал родителям после оплаты занятий в организации с лицензией запросить в учреждении справку для налоговой и подать заявление через личный кабинет налогоплательщика на сайте госуслуг или ФНС. По его словам, деньги зачислятся на банковскую карту в течение пары месяцев.

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