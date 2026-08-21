Депутат Гусев: сборы в школе – не обязанность, жаловаться можно в Рособрнадзор

В Госдуме объяснили, куда жаловаться на принудительные взносы в школе Депутат Гусев: сборы в школе – не обязанность, жаловаться можно в Рособрнадзор

Москва21 авг Вести.Родители школьников могут защитить свои права, если в образовательном учреждении требуют сдавать деньги или оказывают давление, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

В таких случаях можно обратиться к директору школы, в управление образования, прокуратуру или Рособрнадзор.

В случае давления со стороны школы или родительского комитета спокойно объясните, что такие сборы не являются обязательными. Если ситуация не меняется, рекомендую написать заявление на имя директора с просьбой предоставить законные основания для сбора, но если реакции не последует, то стоит обращаться в управление образования, прокуратуру или Рособрнадзор заявил Гусев

Он подчеркнул, что родители имеют полное право отказаться от сдачи денег, и это не должно влиять на отношение к ребенку. Депутат отметил, что требовать переводы на личные карты учителей или членов родительского комитета незаконно, так как у школы есть официальные механизмы для сбора добровольных взносов.

Образование в государственной школе бесплатное. Это прямо закреплено в Конституции России и в законе об образовании. Учебники, ремонт, мебель, охрана – все это школа обязана обеспечивать из бюджета, поэтому никакие дополнительные взносы не могут быть обязательными добавил парламентарий

Гусев отметил, что родители могут добровольно сдавать деньги на дополнительные нужды, например, экскурсии, подарки детям или украшение кабинета. Важно, чтобы такие взносы оставались добровольными и прозрачными.

Депутат также заявил о правилах дарения подарков учителям.

Подарок учителю не должен превышать трех тысяч рублей. И лучше вручать его лично от семьи, а не организовывать обязательный сбор со всех родителей. Если кто-то хочет поздравить педагога – это можно сделать самостоятельно, без общего "обязательного" фонда рассказал Гусев

Право на бесплатное образование защищено законом, а решение сдавать или не сдавать деньги – личный выбор каждой семьи, отметил он.

Роскачество заявило о недопустимости принудительных денежных сборов в школах, подчеркнув, что подобные действия могут повлечь ответственность для образовательных учреждений.