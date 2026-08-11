В Госдуме напомнили, что школьники не обязаны иметь электронный дневник Депутат Свищев: родители школьников могут отказаться от электронного дневника

Москва11 авг Вести.Закон не обязывает регистрировать школьников на образовательных цифровых платформах — право выбора остается за родителями. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

В разговоре с Газетой.ru он отметил, что родители могут написать заявление на имя директора школы с просьбой не регистрировать ребенка на цифровых платформах. Также родители вправе отозвать согласие и потребовать удаления аккаунта.

Электронные дневники, образовательные платформы, интерактивные задания, все это помогает учителям и дает детям новые возможности. Но мы не должны забывать, что семьи бывают разными. Где-то у ребенка есть личный компьютер и быстрый интернет, а где-то один телефон на всю семью. Где-то родители свободно владеют технологиями, а кто-то только осваивают их. И закон дает право каждой семье решать самой, участвовать в цифровой среде или нет сказал Свищев

В конце прошлого года сообщалось, что электронный школьный дневник — один из самых популярных цифровых сервисов у москвичей. Им пользуются порядка полутора миллионов человек в месяц.