Сенатор напомнил порядок присутствия родителей на школьных уроках Сенатор Мурог рассказал, как родителю получить разрешение на посещение урока

Москва21 сен Вести.Родители могут присутствовать на школьном уроке только после согласования с образовательным учреждением. Об этом в беседе с RT рассказал сенатор, профессор Игорь Мурог.

По его словам, для посещения урока необходимо подать заявление директору школы и получить согласие учителя, что является обязательным требованием по статье 47 закона "Об образовании", где защищается автономия преподавателя.

И, как правило, нужно находиться в классе под контролем завуча – такой порядок закрепляют локальные акты школы пояснил Мурог

Сенатор добавил, что при необоснованном отказе родитель может сначала обратиться к директору, затем в муниципальный орган управления образованием или прокуратуру, а в крайнем случае – в суд.

Мурог также напомнил, что родители вправе без дополнительных согласований присутствовать при обследовании ребенка психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК).

Кроме того, для детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) присутствие родителей является обязательным специальным условием. Школа также должна предоставить тьютора или ассистента, если это рекомендовано ПМПК.

Ранее Минпросвещения определило два варианта, как может распределяться учебная нагрузка для школьников. Разница заключается в темпе снижения нагрузки.