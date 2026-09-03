Роскачество: школа может обязать забрать ребенка после уроков только при ЧС

Родителям рассказали, может ли школа заставить забрать ребенка после уроков Роскачество: школа может обязать забрать ребенка после уроков только при ЧС

Москва3 сен Вести.Школа не может обязать родителей забрать ребенка после уроков, исключение – чрезвычайные ситуации. Такое заявление сделал главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков в комментарии NEWS.ru.

Можно столкнуться с требованием обязательно забирать ребенка после занятий. Однако подобная инициатива исходит от самой школы и не имеет правовых оснований сказал эксперт

По словам Позднякова, таких норм нет в федеральном законодательстве, но исключением являются случаи, связанные с чрезвычайными ситуациями – сильной грозой, ураганом и так далее.

Вместе с тем собеседник журналистов добавил, что частные учреждения могут включить в договор требование о встрече детей после занятий. Юрисконсульт уточнил, что любые положения, не соответствующие закону, признаются недействительными и не подлежат применению.

Ранее директор Центра общего и дополнительного образования имени А. Пинского НИУ ВШЭ Иван Иванов рассказал ИС "Вести", что запрет на использование школьниками смартфонов на уроках будет регулироваться непосредственно школами.