Москва3 сенВести.Школа не может обязать родителей забрать ребенка после уроков, исключение – чрезвычайные ситуации. Такое заявление сделал главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков в комментарии NEWS.ru.
Можно столкнуться с требованием обязательно забирать ребенка после занятий. Однако подобная инициатива исходит от самой школы и не имеет правовых основанийсказал эксперт
По словам Позднякова, таких норм нет в федеральном законодательстве, но исключением являются случаи, связанные с чрезвычайными ситуациями – сильной грозой, ураганом и так далее.
Вместе с тем собеседник журналистов добавил, что частные учреждения могут включить в договор требование о встрече детей после занятий. Юрисконсульт уточнил, что любые положения, не соответствующие закону, признаются недействительными и не подлежат применению.
Ранее директор Центра общего и дополнительного образования имени А. Пинского НИУ ВШЭ Иван Иванов рассказал ИС "Вести", что запрет на использование школьниками смартфонов на уроках будет регулироваться непосредственно школами.