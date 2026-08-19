Москва19 авг Вести.Привлечь учителя к выполнению непрофильной работы, например, помощи с ремонтом в кабинете, можно только с письменного согласия педагога и на основании отдельного приказа. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала юрист Наталья Юрова.

Эксперт подчеркнула, что заставить учителя выполнять работы по ремонту в классе или его генеральной уборке, согласно законодательству, нельзя.

Я была удивлена, что до сих пор такая история процветает. Посмотрев судебную практику, действительно увидела, что много судебных актов на тему защиты прав педагогов. С точки зрения законодательства категорически нельзя в добровольно-принудительном, так называемом, порядке привлекать к ремонтным работам учителя, поскольку его функция ограничена только педагогической работой… Есть позиция свежая Минпросвещения от июля 2026 года, где говорится о том, что обязанности педагогов не могут зависеть от произвольного поручения руководства сказала юрист

Она добавила, что при возникновении таких ситуаций важна позиция педагога, ни в коем случае нельзя прекращать свою деятельность, обижаться и уходить с работы.

Могут воспользоваться этой ситуацией и уже наказать за прогул, за то, за что действительно можно наказать по закону. Дополнительно можно привлечь к [непрофильной] работе, согласно Трудовому кодексу, но только с письменного согласия работника и на основании отдельного приказа отметила Юрова

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что в России педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, имеют право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы.