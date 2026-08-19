Доцент Балынин: ряд педагогов имеет право на длительный отпуск сроком до года

Эксперт рассказал, кто из педагогов имеет право на отпуск сроком до года Доцент Балынин: ряд педагогов имеет право на длительный отпуск сроком до года

Москва19 авг Вести.В России педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, имеют право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы. Об этом RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается организацией в соответствии с записями в трудовой книжке и (или) на основании основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, ... других надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих факт непрерывной педагогической работы указал он

Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на основании его заявления и оформляется распорядительным актом организации. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, сохраняется должность, отметил Балынин.

За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, сохраняется объем учебной нагрузки при условии, что за этот период не уменьшилось количество часов по учебным планам ... или количество обучающихся заключил эксперт

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