Эксперт рассказал, кому выгоднее оформить отпуск по уходу за ребенком Эксперт Балынин: иногда отпуск по уходу за ребенком выгоднее оформить папе

Москва12 сен Вести.Отпуск по уходу за ребенком в России выгоднее оформить отцу, если в предыдущие два года его зарплата была выше, чем у матери. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам эксперта, отпуск по уходу за ребенком до полутора лет в России может оформить не только мать, но и отец​​​.

Если у папы ребенка оплата труда в предыдущие два года была выше, чем у мамы, то тогда с финансовой точки зрения, на мой взгляд, лучше оформить отпуск по уходу за ребенком папе, так как размер выплат будет выше сказал Балынин

Он отметил, что родителю, официально оформившему такой отпуск, положено ежемесячное пособие. Если в семье двое детей, каждый из родителей может оформить отпуск по уходу за одним из них.

Балынин отметил, что одновременно находиться в отпуске по уходу за одним и тем же ребенком мать и отец не смогут.

Ранее вице-президент Международной ассоциации медиаторов "Сила Диалога", юрист Дмитрий Хрулев заявил, что больничный по уходу за заболевшим ребенком в 2026 году может быть оплачен в размере до 100% среднего заработка.