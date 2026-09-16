Москва16 сен Вести.Действующий в России отпускной стандарт в 28 дней не учитывает реалий семейной жизни, поэтому необходимо увеличить оплачиваемый отдых для работников, у которых есть дети. Об этом заявил депутат Госдумы и зампредседателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш в разговоре с изданием "Абзац".

По его словам, родителям необходимо время не только на отдых, но и на детей: школьные каникулы, выпускные, соревнования, конкурсы, обычные совместные поездки. В результате многие вынуждены брать отпуск за свой счет, чтобы быть рядом со своим ребенком в важные для него дни. Некоторые и вовсе пропускают такие события, и дети остаются без поддержки близких.

Как итог, каждый раз родитель оказывается перед выбором – быть рядом с ребенком в важный день или потерять в доходе. Поэтому парламентарий призвал ввести дополнительный оплачиваемый отпуск специально для работников с детьми.

Для родителей с одним ребенком – три дополнительных дня к ежегодному отпуску. Для родителей с двумя детьми – пять. Для родителей с тремя и более детьми – семь. Для родителей детей-инвалидов – дополнительно еще пять дней независимо от количества детей. Для одиноких родителей (единственный кормилец) – дополнительно пять дней уточнил он

Панеш добавил, что эти дни должны предоставляться в удобное для родителя время. Также у сотрудника должна быть возможность использовать их как вместе с основным отпуском, так и отдельно.

Оплачивать эти дни, по мнению депутата, должен работодатель. Для малого и среднего бизнеса может быть предусмотрена компенсация из Фонда социального страхования. Отказ возможен только в исключительных случаях, связанных с производственной необходимостью, но с обязательным переносом на другое время.