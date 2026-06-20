В Госдуме рассказали, можно ли взять отпуск по уходу за внуком Депутат Коломейцев: отпуск по уходу за ребенком могут дать работающей бабушке

Москва20 июн Вести.Отпуск по уходу за внуком могут оформить работающие бабушка и дедушка, при этом они будут получать пособие вплоть до достижения ребенком 1,5 года, сообщило РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николая Коломейцева (КПРФ).

Организация обязана предоставить отпуск по уходу за ребенком работающей бабушке с даты его рождения, если соблюдены все условия, представлены необходимые документы и именно она фактически ухаживает за внуком, а мать или отец малыша не находится в таком отпуске и не получает соответствующее пособие отметил депутат

Он также уточнил, что отпуск по уходу за ребенком может также оформить отец новорожденного, его дедушка, любой родственник или опекун, который фактически ухаживает за малышом.