Юрист Хрулев: страховка может покрыть до 100% за больничный ребенка

Юрист рассказал, когда больничный по уходу за ребенком оплатят полностью Юрист Хрулев: страховка может покрыть до 100% за больничный ребенка

Москва29 авг Вести.Больничный по уходу за заболевшим ребенком в 2026 году может быть оплачен в размере до 100% среднего заработка. Об этом NEWS.ru заявил вице-президент Международной ассоциации медиаторов "Сила Диалога", юрист Дмитрий Хрулев.

Право оформить такой больничный есть у застрахованного родственника, опекуна или попечителя, который фактически ухаживает за ребенком. В период болезни взрослые могут сменять друг друга.

Размер выплаты прежде всего зависит от возраста ребенка. Если ему еще нет восьми лет, то гарантируется 100% среднего заработка за весь оплачиваемый период независимо от страхового стажа ухаживающего сказал Хрулев

После достижения ребенком восьми лет размер выплаты зависит от страхового стажа. При амбулаторном лечении первые 10 календарных дней оплачиваются с его учетом, а начиная с 11-го дня ухода выплачивается 50% заработка.