Москва10 сен Вести.Семьи с детьми имеют право на получение ряда выплаты и льгот. О некоторых из них в беседе с KP.RU напомнила эксперт Дирекции финансовой грамотности НИФИ Министерства финансов РФ и проекта "Мои финансы" Оксана Горбачева.

Отмечается, что компенсация за присмотр и уход положена родителю, который заключил договор с детским садом и вносит туда плату. Оформить заявление на соответствующую выплату можно через МФЦ или портал "Госуслуги".

На первого ребенка возвращают 20% от среднего размера родительской платы в регионе, на второго - 50%, на третьего и последующих - 70% пояснила Горбачева

Эксперт также обратила внимание на другую льготу - сертификат на дополнительное образование ребенка.

Многие родители не знают, что государство готово оплачивать не только школьные, но и внешкольные занятия - в том числе в частных организациях. Ребенку от 5 до 17 лет выдается именной электронный сертификат (социальный сертификат) с определенным номиналом в часах. Этот сертификат можно использовать для оплаты кружков и секций из регионального перечня - не только в государственных, но и в частных центрах сказала она

При этом Горбачева предупредила, что эта программа работает не во всех российских регионах.