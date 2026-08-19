Учителей призвали не скрывать факты привлечения их к непрофильной работе Эксперт объяснила, что делать учителям, если их привлекают к непрофильной работе

Москва19 авг Вести.Учителям, которых в принудительном порядке привлекают, например, к ремонту в классе или его уборке, не нужно замалчивать эти факты, они могут обратиться в профсоюз. Об этом рассказала председатель Общероссийского Профсоюза образования Лариса Солодилова в интервью ИС "Вести".

Председатель профсоюза отметила, что жалобы на подобные случаи принудительного привлечения педагогов к непрофильной деятельности нельзя назвать повсеместными, однако такие ситуации возникают.

Бывают случаи, когда работодатель использует уязвимое положение работника, который не хочет идти на конфликт, хочет продолжать работать дальше в комфортных условиях и соглашается выполнять эту непрофильную нагрузку. Но очень многое зависит от нас с вами, и очень часто бывают случаи, когда обращаются к нам в профсоюз… Мы разъясняем ситуацию работодателю, непосредственно директору школы, порой достаточно устных разъяснений и последствий, которые могут быть в случае, если будет оказываться на педагога давление. Очень часто педагоги умалчивают и просто идут на выполнение этих обязанностей. Этого делать не нужно пояснила Солодилова

Ранее юрист Наталья Юрова рассказала, что для привлечения учителя к выполнению непрофильной работы необходимо письменное согласие педагога и отдельный приказ.