Москва5 окт Вести.Министерство просвещения открыло круглосуточную анонимную горячую линию "Школа доверия" для оказания психологической поддержки и оперативного решения конфликтных ситуаций в общеобразовательных учреждениях. О механизмах работы канала рассказала ИС "Вести" заместитель руководителя Федерального Координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования РФ ФГБОУ ВО МГППУ Анна Ермолаева.

По ее словам, на горячую линию за консультацией могут обращаться анонимно не только учащиеся и их родители, но и педагоги. Горячая линия принимает сообщения о любых инцидентах в образовательной среде, включая случаи травли (буллинга), межличностные конфликты между учениками, а также спорные ситуации во взаимодействии "учитель-ученик" (включая проявления некорректного поведения или необоснованные претензии).

Линия психологической помощи "Школа доверия" работает анонимно до тех пор, пока сам абонент хочет остаться анонимным. То есть, если он сообщает эти данные, то эти данные будут использованы, и, безусловно, будет взято на это его согласие. При сообщении личных данных, они передаются в центр реагирования, и этот случай уже берется на контроль, и ситуация решается на уровне органов исполнительной власти рассказала Ермолаева

Она отметила, что ранее в образовательной среде существовала практика замалчивания проблем, так как обращение на горячие линии негативно отражалось на показателях эффективности учебного заведения. В настоящее время внедряются регламенты, которые позволяют сделать процесс подачи жалоб безопасным для репутации школы, исключая риск снижения ее рейтинга.

В ситуации буллинга, если будет сообщена от ребенка или от родителя информация, что в седьмом классе происходит травля обучающегося, то мы же тоже понимаем возможные риски и поэтому будет проведена работа со всеми седьмыми классами профилактическая, для того чтобы не было выделения какого-то определенного ребенка сказала Ермолаева

Она пояснила, что помимо Центра реагирования работает Федеральный координационный центр, который занимается методическим сопровождением психологической службы.

И здесь при связи со школой в дистанционном формате мы можем с помощью супервизоров построить ту самую работу, которая будет уже осуществляться в школе самими психологом и самой психологической службой школы. В каждом регионе есть региональные центры помощи медико-социального сопровождения, и там оказывается психологическая помощь бесплатно, но канал "Школы доверия" является очень хорошим, доступным форматом, который работает круглосуточно, и анонимно, поэтому это такой самый первый, самый главный, возможно, самый доступный способ получения поддержки. Его номер телефона: 8 (800) 707-02-01. Звонок по России бесплатный заключила Ермолаева

Ранее семейный психолог, доктор наук Андрей Зберовский разъяснил, что запуск Министерством просвещения РФ телефона доверия для российских школьников позволит ребятам решать конфликтные ситуации, не вынося их на широкую публику и не создавая для ребенка, таким образом, дополнительных проблем.