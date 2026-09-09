Москва9 сен Вести.Запуск Министерством просвещения РФ телефона доверия для российских школьников позволит ребятам решать конфликтные ситуации, не вынося их на широкую публику и не создавая для ребенка, таким образом, дополнительных проблем. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил семейный психолог, доктор наук Андрей Зберовский.

По его словам, когда в школе возникают конфликтные ситуации, то ребенок может не доверять представителям администрации, классному руководителю или школьному психологу, считая, что они окажутся неспособными решить проблему.

Тогда у ребенка от отчаяния остается еще одна возможность – донести свою проблему до специалистов Министерства образования, которые… могут сами выйти на руководство школы и попросить разрешить эту ситуацию мягким способом, чтобы не создавать новых сложностей ребенку сказал психолог

Специалист отметил, что после обращения к классному руководителю или к администрации школы начинаются разбирательства, после которых ребенка могут начать упрекать, что он вынес информацию на широкий круг заинтересованных сторон, после чего школьник часто теряет поддержку даже тех своих сторонников, которые у него до этого были.

Наше слово традиционное российское "стукач", оно, к сожалению, очень живучее в нашей культуре. И тот, кто просит помощи, в итоге еще и теряет общественную поддержку. Вот этот механизм, который создан сейчас Министерством образования… как раз и призван привлечь администрацию школы к решению проблемы, не выставляя ребенка пострадавшего в таком неприглядном свете подчеркнул Зберовский

Ранее сообщалось, что в пятницу, 11 сентября, Министерство просвещения России запустит телефон доверия, по которому школьники смогут сообщать о любых проблемах.