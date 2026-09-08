Москва8 сенВести.Минпросвещения РФ определило, что 2027 год в системе образования станет Годом здоровья школьников. Об этом объявил глава министерства Сергей Кравцов.
Выступая на II Всероссийском съезде родительских комитетов, он подчеркнул важность продвижения здорового образа жизни среди детей.
Дальше мы будем заниматься вопросами, которые позволяют нам формировать у детей культуру здоровья. 2027 год мы объявляем Годом здоровья школьников и рассчитываем на то, что вы также максимально включитесь в реализацию его мероприятийобратился к родителям Кравцов
Также министр рассказал, что в России будет запущен телефон доверия для школьников. С 11 сентября дети смогут позвонить и рассказать о любой конфликтной ситуации, в которой они оказались в образовательном учреждении. Министерство будет реагировать на все обращения.