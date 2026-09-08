Следующий год в системе образования станет Годом здоровья школьников Кравцов: следующий год в системе образования будет посвящен здоровью школьников

Москва8 сен Вести.Минпросвещения РФ определило, что 2027 год в системе образования станет Годом здоровья школьников. Об этом объявил глава министерства Сергей Кравцов.

Выступая на II Всероссийском съезде родительских комитетов, он подчеркнул важность продвижения здорового образа жизни среди детей.

Дальше мы будем заниматься вопросами, которые позволяют нам формировать у детей культуру здоровья. 2027 год мы объявляем Годом здоровья школьников и рассчитываем на то, что вы также максимально включитесь в реализацию его мероприятий обратился к родителям Кравцов

Также министр рассказал, что в России будет запущен телефон доверия для школьников. С 11 сентября дети смогут позвонить и рассказать о любой конфликтной ситуации, в которой они оказались в образовательном учреждении. Министерство будет реагировать на все обращения.