Российские школьники смогут сообщать о любых проблемах по телефону доверия Кравцов: Минпросвещения России запустит телефон доверия для школьников

Москва8 сен Вести.Министерство просвещения России запустит телефон доверия, по которому школьники смогут сообщать о любых проблемах. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов в ходе II Всероссийского съезда родительских комитетов.

По словам министра, проект будет запущен в пятницу, 11 сентября.

На этот телефон доверия можно будет обратиться по любым вопросам. Если вы видите, что какая-то ситуация есть конфликтная в школе, можно к нам будет обратиться, позвонить, и мы обязательно будем разбираться в каждой конкретной ситуации сказал Кравцов

Ранее адвокат Татьяна Овцынова объяснила, чем отличается травля от конфликта между детьми в школах. По словам эксперта, травля характеризуется систематичностью унижений и оскорблений в адрес ребенка.