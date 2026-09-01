Москва1 сен Вести.Запрет на использование гаджетов на уроках обусловлен тем, что смартфоны отвлекают детей от обучения. Об этом ИС "Вести" заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Да, [телефоны] отвлекают. Ведь урок – это прежде всего общение с учителем, это учеба. И телефон можно использовать после школы, но не во время занятий. Если, допустим, школьник отвлекся, а учитель объяснял материал, то возникают пробелы в знаниях. И отсюда, как снежный ком, отставание по тому или иному предмету, неуспешность, потеря мотивации и так далее объяснил Кравцов

Министр подчеркнул, что в случае экстренных ситуаций ребенок может воспользоваться телефоном в школе.

Конечно, бывают чрезвычайные ситуации. У нас во всех школах это предусмотрено: есть и телефоны, и соответствующие механизмы, инструменты оповещения. Поэтому в случае какой-то экстренной ситуации, конечно, можно воспользоваться телефоном, но не на уроке сказал глава Минпросвещения

Ранее Кравцов обратился к родителям с призывом пересмотреть подход к использованию гаджетов детьми дошкольного возраста.