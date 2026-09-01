Кравцов: школьников будут учить не только ИИ, но и связанным с ним рискам

Российским школьникам расскажут о рисках использования ИИ Кравцов: школьников будут учить не только ИИ, но и связанным с ним рискам

Москва1 сен Вести.Российских школьников будут обучать не только использованию искусственного интеллекта, но и расскажут о рисках ИИ. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

С этого учебного года со второй четверти вводится отдельный предмет для 5-11 классов "Искусственный интеллект и информационная безопасность", где мы будем говорить не только о тех возможностях, которые дает искусственный интеллект, но и о рисках. Чтобы у нас школьники понимали, что, допустим, списывать домашнее задание с использованием ИИ— это не всегда правильно, потому что домашнее задание - повторение пройденного материала на уроке, закрепление пройденного материала на уроке заявил министр

При этом, уточнил Кравцов, искусственный интеллект можно использовать для развития в различных областях.

Поэтому на этом уроке мы будем говорить и о преимуществах, но и о тех рисках, которые несут информационные технологии добавил он

Ранее в Минпросвещения обратились к родителям с призывом пересмотреть подход к использованию гаджетов детьми дошкольного возраста.