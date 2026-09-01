Москва1 сен Вести.Министр просвещения России Сергей Кравцов обратился к родителям с призывом пересмотреть подход к использованию гаджетов детьми дошкольного возраста. В эфире Радио "Комсомольская правда" глава ведомства предупредил об опасности раннего формирования цифровой зависимости и посоветовал, чем можно заменить бесконечное сидение в планшетах и смартфонах.

Особое внимание Кравцов уделил детям до семи лет. Он отметил, что многие родители дают ребенку телефон или планшет уже в три года, чтобы занять его, однако цифровые сервисы устроены так, что оторваться от экрана становится крайне сложно.

Здесь ребенку, особенно до семи лет, очень важно читать сказки, чтобы он общался со сверстниками, общался с родителями, в музеи ходил, театры и так далее. У него должно быть реальное общение. Тогда те проблемы, которые потом компенсируются в школе, их не будет подчеркнул министр

Кравцов напомнил, что на законодательном уровне уже закреплены ограничения на использование мобильных телефонов во время школьных занятий — с 1 сентября ученикам запрещено пользоваться гаджетами на уроках, за исключением экстренных ситуаций. Правила использования телефонов на переменах школы устанавливают самостоятельно. Министр призвал родителей внимательнее относиться к экранному времени детей и уделять больше внимания живому общению и культурному развитию.