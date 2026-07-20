Кабмин Чехии одобрил запрет использования детьми телефонов в садах и школах Чешский кабмин одобрил запрет использования детьми телефонов в садах и школах

Москва20 июл Вести.Чешское правительство одобрило предложенный министерством образования республики законопроект, предусматривающий запрет использования мобильных телефонов детьми в детских садах и школах. Об этом сообщил новостной портал Idnes.

Правительство республики одобрило ... законопроект о полном запрете использования мобильных телефонов в детских садах, начальных школах, младших классах многолетних гимназий и в соответствующих классах консерваторий говорится в сообщении

Теперь детям воспрещается использовать телефон во время уроков, на переменах, в группах продленного дня, в столовой и во время секций. Исключения из правил коснутся детей, которым гаджеты необходимы по медицинским показаниям, а также детям могут разрешить использовать гаджеты в учебных целях и на экскурсиях.

Если данное решение будет одобрено в Палате депутатов парламента Чехии, оно вступит в силу с 1 сентября 2027 года.