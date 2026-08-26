Москва26 авгВести.В России с 1 сентября в 10 школах каждого региона начнется эксперимент по оцениванию поведения школьников. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на всероссийском педагогическом августовском совещании.
Он отметил, что в качестве нововведения была выбрана трехуровневая система оценки.
И с этого учебного года, с 1 сентября, отобрано 10 школ в каждом регионе, где эта система будет введенасказал министр
Ранее стало известно, что Министерство просвещения России к настоящему моменту не планирует отменять домашние задания для школьников.