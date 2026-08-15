Минпросвещения: оценивать поведение школьников будут по четырем критериям

Оценку за поведение в школах будут ставить по четырем критериям Минпросвещения: оценивать поведение школьников будут по четырем критериям

Москва15 авг Вести.С 1 сентября в российских школах начинается введение оценки поведения учеников 2-8-х классов. Об этом сообщила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.

По ее словам, оценка за поведение не повлияет на допуск к ГИА и не является мерой дисциплинарного взыскания.

Оценивание поведения проводится отдельно от академической успеваемости и не учитывается при текущих оценках и промежуточной аттестации, не влияет на допуск к ГИА и не является мерой дисциплинарного взыскания сказала она

Замминистра отметила, что основная цель нововведения заключается в стимулировании личностного развития школьника, его уважительного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, ответственности.

По словам Колударовой, оценка будет ставиться с учетом четырех основных критериев, включающим 10 показателей.

По результатам апробации предыдущего года определена трехуровневая оценка поведения: "образцовое поведение", "допустимое поведение", "недопустимое поведение". Оценивание проходит по четырем основным критериям, включающим десять показателей заявила замминистра

Ранее сообщалось, что в 2025/2026 учебном году систему оценивания поведения протестировали среди учащихся 1-8 классов​​​.