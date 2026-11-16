Кабанов: "школы покрывают буллинг до момента, пока не происходит трагедия" Кабанов заявил, что в школах "скрывают факты буллинга вплоть до трагедии"

Москва16 ноя Вести.Школьная система зачастую не противодействует систематическому буллингу, а скрывает подобные случаи до тех пор, пока не случается трагедия. Об этом ИС "Вести" заявил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Общественного совета при Министерстве юстиции РФ Кирилл Кабанов.

По его словам, учителя боятся сообщать о буллинге из-за возможной ответственности и реакции руководства. Он отметил, что педагоги сегодня фактически лишены возможности повлиять на ситуацию.

Что такое буллинг? Слово буллинг — это психологическое, физическое насилие, систематическое. Это слово очень важно, потому что, это говорит о том, что система не противодействует этому насилию. Она на самом деле боится что-то сделать, она покрывает это насилие, а в школах до последнего момента, пока не происходит трагедия... Они скрывают всю-всю историю. Потому что мы общались с учителями, которые заявляют: "Мы боимся, потому что мы боимся ответственности, реакции родителей... Мы боимся реакции Министерства" отметил Кабанов

Ранее в России предложили создать единый документ по борьбе с буллингом в школах.